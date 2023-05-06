Диетологи перечислили шесть лучших продуктов для эффективного сжигания жира на животе

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Похудеть в области живота — непростая задачак. Диетологи рекомендуют комплексный подход, включающий в себя занятия спортом и правильный рацион питания, в который стоит включать низкокалорийные овощи и пищу, богатую клетчаткой, пишут "Белновости".

Фото: pixabay. com

Свёкла укрощает аппетит и продлевает чувство сытости.

Также рекомендуется употреблять листовой шпинат, содержащий волокна, способствующие пищеварению, и богатый витамином К.

Болгарский перец — ещё один овощ, который способствует похудению, поскольку содержит мало калорий и много питательных веществ.

Брокколи тормозит воспалительные процессы в организме и помогает сбросить вес. Кроме того, он даёт чувство сытости, заряжает организм энергией и способствует пищеварению.

Морковь также полезна, поскольку стимулирует обмен веществ в организме и уменьшает количество жира в области живота.

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