Похудеть в области живота — непростая задачак. Диетологи рекомендуют комплексный подход, включающий в себя занятия спортом и правильный рацион питания, в который стоит включать низкокалорийные овощи и пищу, богатую клетчаткой, пишут "Белновости".
Свёкла укрощает аппетит и продлевает чувство сытости.
Также рекомендуется употреблять листовой шпинат, содержащий волокна, способствующие пищеварению, и богатый витамином К.
Болгарский перец — ещё один овощ, который способствует похудению, поскольку содержит мало калорий и много питательных веществ.
Брокколи тормозит воспалительные процессы в организме и помогает сбросить вес. Кроме того, он даёт чувство сытости, заряжает организм энергией и способствует пищеварению.
Морковь также полезна, поскольку стимулирует обмен веществ в организме и уменьшает количество жира в области живота.
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