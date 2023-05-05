Нутрициолог Писарева объяснила, влияет ли сочетание мяса и картофеля в блюдах на похудение

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие советуют использовать систему Герберта Шелтона для профилактики заболеваний ЖКТ. Около ста лет назад он опубликовал фундаментальный трактат "Гигиеническая система". В одном из томов были изложены и обоснованы основы правильного питания. Эксперт считал, что если смешивать продукты, которые несовместимы между собой, пищеварение становится медленным, в организме появляются вредные вещества, которые засоряют внутренние органы. Например, Шелтон утверждал, что в один приём пищи нельзя употреблять белковую пищу (мясо, рыбу) и крахмалистые продукты (картофель, свёклу).

Фото: pixabay.com

Нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Pravda.Ru ответила на вопрос о том, насколько исследования учёного актуальны сейчас. Она рассказала, что данные принципы раздельного питания неплохо работают с точки зрения похудения.

"Например, человек очень любит есть мясо. Но когда он его ест отдельно без крахмалистых продуктов, он его, с одной стороны, много не съест. Когда это монопродукт, ты его съел и вроде как и наелся. Нужно употребить какой-то крахмалистый продукт, например, пасту или картофель, ты его употребляешь уже в другой приём пищи. И опять же, это человек, который в обед поел мясо, а вечером он съедает какой-то крахмалистый продукт, например, пасту с овощами. Тоже он её много не съест", — объяснила специалист.

При употреблении монопродукта он лучше усваивается организмом. Ссылаясь на исследования Шелдона, Писарева отметила, что мясо лучше совмещать с овощами. Она считает, что теория учёного очень хорошо работает. Соблюдение принципов питания, изложенных Шелдоном, может помочь избавиться от проблем с ЖКТ и сбросить лишний вес.

Писарева отметила, что сочетание белковой пищи с небольшим количеством картофеля не принесёт вреда.

"А если мы, конечно, наедимся до отвала мяса, шашлыка, плюс ещё картошку пюре добавим, конечно, нашему организму будет очень тяжёло всё это переварить. С одной стороны, поджелудочная, которая переваривает жиры, белки, с другой стороны, крахмалистые продукты, если мы туда ещё добавили и молоко, и масло. То есть такое достаточно калорийное блюдо. Не то, что это вредно, а вредно большое количество", — объяснила нутрициолог.

Специалист рекомендует не употреблять разные виды белков в один приём пищи, а также не сочетать их с большим количеством картофеля, макаронов, хлеба.

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Как работает раздельное питание?