Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, красное мясо может быть как полезным, так и вредным. В частности, врач-диетолог Роксана Эхсани заявила, что есть категория людей, которым категорически противопоказано красное мясо. Она советует им заменить его курицей.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Красное мясо может повышать уровень холестерина в крови, также оно повышает артериальное давление, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и риску онкологии", — цитирует позицию врача "МК".

Врач перечислила шесть категорий людей, которым следует полностью воздержаться от красного мяса:

люди с высоким уровнем холестерина;

пациенты с альфа-гал синдромом;

пациенты с ишемической болезнью сердца;

пациенты с поздними стадиями болезней почек;

люди с генетической предрасположенностью к онкологии;

пациенты с рисками развития болезней сердца.

В общем, лучше выбирать белое мясо или птицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.