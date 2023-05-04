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Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо

0:59
Здоровье

Оказывается, красное мясо может быть как полезным, так и вредным. В частности, врач-диетолог Роксана Эхсани заявила, что есть категория людей, которым категорически противопоказано красное мясо. Она советует им заменить его курицей.

Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Красное мясо может повышать уровень холестерина в крови, также оно повышает артериальное давление, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и риску онкологии", — цитирует позицию врача "МК".

Врач перечислила шесть категорий людей, которым следует полностью воздержаться от красного мяса:

  • люди с высоким уровнем холестерина;
  • пациенты с альфа-гал синдромом;
  • пациенты с ишемической болезнью сердца;
  • пациенты с поздними стадиями болезней почек;
  • люди с генетической предрасположенностью к онкологии;
  • пациенты с рисками развития болезней сердца.

В общем, лучше выбирать белое мясо или птицу.

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Вредно или нет? Ученые рассказали, можно ли есть КРАСНОЕ МЯСО
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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