Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо

Оказывается, красное мясо может быть как полезным, так и вредным. В частности, врач-диетолог Роксана Эхсани заявила, что есть категория людей, которым категорически противопоказано красное мясо. Она советует им заменить его курицей.
"Красное мясо может повышать уровень холестерина в крови, также оно повышает артериальное давление, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и риску онкологии", — цитирует позицию врача "МК".
Врач перечислила шесть категорий людей, которым следует полностью воздержаться от красного мяса:
В общем, лучше выбирать белое мясо или птицу.
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