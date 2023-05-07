Врач Александр Мясников предупредил граждан в РФ о вреде употребления большого количества зелени

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников сообщил, что употребление большого количества зелени может быть опасным для здоровья некоторых людей. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: pixabay. com

Он отметил, что в любой зелени содержится витамин К, который является антагонистом препарата "Варфарин", разжижающего кровь. Если человек вынужден по медицинским показаниям принимать его на постоянной основе, необходимо ограничить употребление зеленых овощей и травы.

Кроме того, по словам Мясникова, увлечение зеленью может привести к мочекаменной болезни. Однако врач не рекомендовал полностью исключать её из рациона, так как она содержит много важных и полезных элементов для организма. Например, витамин К укрепляет кости и снижает риск переломов.

Кроме того, зелёные овощи и трава являются богатыми источниками фолиевой кислоты, которая играет роль в профилактике опухолевых и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Для сердечников зелень — одна из самых полезных вещей", — подчеркнул Мясников.

Также зелень помогает снизить вероятно появления болезни Альцгеймера и других видов слабоумия.

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