Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет

Кто в России не любит пельмени? Но было бы замечательно, если бы они не добавляли лишних килограммов. Однако, существует секрет.
Дарья Русакова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, раскрыла его для Rambler. ru.
"Чтобы не набирать вес, нужно придерживаться нескольких правил при употреблении пельменей. Во-первых, не следует употреблять их чаще, чем два раза в неделю и не более 10-15 штук за один прием. Во-вторых, пельмени следует есть с овощами, тогда они лучше перевариваются", — поделилась Русакова.
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