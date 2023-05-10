Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто в России не любит пельмени? Но было бы замечательно, если бы они не добавляли лишних килограммов. Однако, существует секрет.

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Дарья Русакова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, раскрыла его для Rambler. ru.

"Чтобы не набирать вес, нужно придерживаться нескольких правил при употреблении пельменей. Во-первых, не следует употреблять их чаще, чем два раза в неделю и не более 10-15 штук за один прием. Во-вторых, пельмени следует есть с овощами, тогда они лучше перевариваются", — поделилась Русакова.

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ЧТО БУДЕТ С ВАМИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕЛЬМЕНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?