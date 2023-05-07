Эндокринолог назвала главные ошибки при эксперсс-диетах

Врач-эндокринолог Вероника Зайцева из "Инвитро-Урал" предупредила, что желание быстро похудеть может привести к непоправимым последствиям.
По ее словам, так называемые экспресс-диеты, где из рациона исключаются углеводы, не только малоэффективны, но и опасны для здоровья.
"К сожалению, организм не использует для этих целей жировую ткань, даже если она присутствует в организме в избытке. Организм вырабатывает глюкозу из мышечной ткани — миоцитов. Они — идеальный вариант для создания глюкозы, поэтому при экспресс-диетах мы в основном теряем мышцы, а жир остается у нас", — цитируют слова Зайцевой "Известия".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.