Эндокринолог назвала главные ошибки при эксперсс-диетах

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Вероника Зайцева из "Инвитро-Урал" предупредила, что желание быстро похудеть может привести к непоправимым последствиям.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

По ее словам, так называемые экспресс-диеты, где из рациона исключаются углеводы, не только малоэффективны, но и опасны для здоровья.

"К сожалению, организм не использует для этих целей жировую ткань, даже если она присутствует в организме в избытке. Организм вырабатывает глюкозу из мышечной ткани — миоцитов. Они — идеальный вариант для создания глюкозы, поэтому при экспресс-диетах мы в основном теряем мышцы, а жир остается у нас", — цитируют слова Зайцевой "Известия".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как похудеть правильно: 5 неочевидных ошибок при похудении. Как похудеть легко? | Александра Жицкая