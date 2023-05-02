Перекус на ночь может легко вызвать бессонницу, сделать сон тяжёлым, беспокойным и прерывистым. Любителям вечернего ужина стоит исключить из меню восемь продуктов. Об этом "Доктору Питеру" рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков.
По словам эксперта, перед сном лучше не употреблять горький шоколад, цитрусы в любом виде, овощи с большим количеством клетчатки, стейк из красного мяса, разные сорта фасоли, зелёный чай, сухофрукты и твёрдые сорта сыра.
Врач посоветовал заменить их на грецкие орехи, фисташки, творог, бананы, киви, нут, индейку, травяные настои с ромашкой или вишнёвый сок.
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