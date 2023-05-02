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"Доктор Питер": названы восемь полезных продуктов, которые гарантируют бессонницу

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Здоровье

Перекус на ночь может легко вызвать бессонницу, сделать сон тяжёлым, беспокойным и прерывистым. Любителям вечернего ужина стоит исключить из меню восемь продуктов. Об этом "Доктору Питеру" рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков.

"Доктор Питер": названы восемь полезных продуктов, которые гарантируют бессонницу

По словам эксперта, перед сном лучше не употреблять горький шоколад, цитрусы в любом виде, овощи с большим количеством клетчатки, стейк из красного мяса, разные сорта фасоли, зелёный чай, сухофрукты и твёрдые сорта сыра.

Врач посоветовал заменить их на грецкие орехи, фисташки, творог, бананы, киви, нут, индейку, травяные настои с ромашкой или вишнёвый сок.

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Что нельзя есть утром? Диетолог назвала лучший завтрак для похудения
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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