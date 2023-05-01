Израильские ученые назвали полезный напиток, способный разрушить печень

Зелёный чай многие считают почти чудодейственным напитком, однако чрезмерное увлечение им может привести к серьёзным проблемам в организме. К такому выводу пришли исследователи из Израиля, пишет Jerusalem Post.

Напиток обладает рядом полезных свойств, в том числе противовоспалительным и противораковым. Он может улучшить работу мозга, нормализовать обмен веществ и гормональный фон, но в больших количествах токсичен для печени, отметили учёные.

Они выявили более 100 зарегистрированных случаев воспаления печени из-за употребления зелёного чая. Причина в действии ботанических токсинов в чайных листьях и вызванной ими метаболической реакции.

Также в ряде случаев употребление этого напитка приводило к развитию печёночной недостаточности.

Гастроэнтеролог Стивен Мельник привёл пример, когда 23-летнему пациенту, выпивавшему 2-3 чашки крепкого зелёного чая каждый день, через месяц потребовалась пересадка печени.

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