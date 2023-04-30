74.RU: гражданам РФ назвали три полезные привычки, которые на самом деле убивают печень

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют три полезных привычки, которые ошибочно являются таковыми и на самом деле убивают печень. О них рассказал эксперты портала 74.RU.

К первой привычке отнесли голодную или интервальную диету. Печень непрерывно выделяет желчь для пищеварения. Однако длительный период без еды приводит к скоплению её в органе, что нарушает устоявшиеся процессы. Желчь бесконтрольно выбрасывается в кишечник и желудок, приводя к изжоге, язве и раздражению слизистой.

Фрукты оказывают лишнюю нагрузку на печень. Фруктоза поступает в орган в виде жиров. Частое употребление фруктов ведёт к увеличенной выработке холестерина и образованию холестериновых бляшек в сосудах.

К числу вредных привычек отнесли приём БАДов и витаминов. Злоупотребление ими может привести к гепатотоксичному эффекту, который разрушает структуру печени.

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Первые признаки проблем с печенью