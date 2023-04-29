Определить, есть ли у человека инсульт, помогут шесть признаков. О них рассказало издание express.
Симптомы, при которых нарушается приток крови к мозгу, сокращённо обозначаются как "УДАР". В эту аббревиатуру входят четыре основных признака, указывающих на состояние инсульта: улыбка, движение, артикуляция и решение.
Однако есть ещё шесть признаков, которые тоже должны стать поводом для беспокойства, о которых сообщил профессор Мартин Джеймс.
После инсульта одна сторона тела иногда внезапно немеет. Например, рука, лицо или кисть. Может показаться, что человек неожиданно потерял память, или у него спуталось сознание. Часто человек теряет ориентацию или перестаёт понимать чужую речь. Возможна потеря зрения на один или оба глаза.
Головокружение также отнесли к признакам инсульта. При нём появляется ощущение, будто всё вокруг вращается.
Эксперт предупредил, что если возникают трудности с глотанием, к этому нужно отнестись очень серьёзно.
Часто признаком инсульта может стать сильная головная боль. Профессор допустил, что она иногда указывает на субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние (при нём кровь попадает в пространство вокруг головного мозга).
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