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Express: профессор Джеймс перечислил признаки инсульта, которые не вошли в список симптомов "УДАР"

1:26
Здоровье

Определить, есть ли у человека инсульт, помогут шесть признаков. О них рассказало издание express.

Express: профессор Джеймс перечислил признаки инсульта, которые не вошли в список симптомов "УДАР"

Симптомы, при которых нарушается приток крови к мозгу, сокращённо обозначаются как "УДАР". В эту аббревиатуру входят четыре основных признака, указывающих на состояние инсульта: улыбка, движение, артикуляция и решение.

Однако есть ещё шесть признаков, которые тоже должны стать поводом для беспокойства, о которых сообщил профессор Мартин Джеймс.

После инсульта одна сторона тела иногда внезапно немеет. Например, рука, лицо или кисть. Может показаться, что человек неожиданно потерял память, или у него спуталось сознание. Часто человек теряет ориентацию или перестаёт понимать чужую речь. Возможна потеря зрения на один или оба глаза.

Головокружение также отнесли к признакам инсульта. При нём появляется ощущение, будто всё вокруг вращается.

Эксперт предупредил, что если возникают трудности с глотанием, к этому нужно отнестись очень серьёзно.

Часто признаком инсульта может стать сильная головная боль. Профессор допустил, что она иногда указывает на субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние (при нём кровь попадает в пространство вокруг головного мозга).

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Первые симптомы и признаки инсульта: как распознать инсульт?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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