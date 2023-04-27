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Терапевт Раменский: кошачьи царапины могут быть смертельно опасны

1:28
Здоровье

Вроде бы пустяковая на вид кошачья царапина может привести к заражению крови. Об этом рассказал врач-терапевт.

Терапевт Раменский: кошачьи царапины могут быть смертельно опасны

Кошачьи царапины представляют особую угрозу для здоровья человека, потому что вместе с ними в наш организм может проникнуть бактерия Pasteurella multocida. А она нередко провоцирует воспалительные реакции, включая и самую грозную для здоровья и жизни - сепсис или заражение крови. Об этом рассказал врач-терапевт Павел Раменский.

"Если вы получили царапины — обработайте как можно быстрее, - посоветовал врач в беседе с News.ru. - Не оставляйте их без внимания, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшую царапину".

Он настоятельно рекомендует не относиться легкомысленно к кошачьим царапинам, а немедленно после их получения промыть кожу проточной водой. Это поможет убрать бактерии с поверхности кожи. Затем необходимо обработать место раны дезинфицирующим средством вроде хлоргексидина или йода. Если воспаление уже произошло, возникли сильные боли или гнойничковая инфекция, медлить с визитом к врачу ни в коем случае нельзя. Чем раньше начнётся лечение заражения, тем больше шансов не допустить самых тяжёлых его последствий.

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Сумасшедшие новости: вся правда о кошках!
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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