Терапевт Раменский: кошачьи царапины могут быть смертельно опасны

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вроде бы пустяковая на вид кошачья царапина может привести к заражению крови. Об этом рассказал врач-терапевт.

Кошачьи царапины представляют особую угрозу для здоровья человека, потому что вместе с ними в наш организм может проникнуть бактерия Pasteurella multocida. А она нередко провоцирует воспалительные реакции, включая и самую грозную для здоровья и жизни - сепсис или заражение крови. Об этом рассказал врач-терапевт Павел Раменский.

"Если вы получили царапины — обработайте как можно быстрее, - посоветовал врач в беседе с News.ru. - Не оставляйте их без внимания, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшую царапину".

Он настоятельно рекомендует не относиться легкомысленно к кошачьим царапинам, а немедленно после их получения промыть кожу проточной водой. Это поможет убрать бактерии с поверхности кожи. Затем необходимо обработать место раны дезинфицирующим средством вроде хлоргексидина или йода. Если воспаление уже произошло, возникли сильные боли или гнойничковая инфекция, медлить с визитом к врачу ни в коем случае нельзя. Чем раньше начнётся лечение заражения, тем больше шансов не допустить самых тяжёлых его последствий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сумасшедшие новости: вся правда о кошках!