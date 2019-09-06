Почему кошки царапаются

Многие кошки привыкли делать то, что им захочется. Одной из таких проблем является их вечное желание царапаться. Царапины они оставляют почти везде: на мебели, на занавесках, на обоях и на вашем теле.

Всему этому есть научное обоснование — это один из кошачьих инстинктов, который является врожденным. Обычно кошки царапаются по следующим причинам:

1. Точат когти в домашних условиях;

2. Выполняют таким образом физические упражнения;

3. Метят территорию;

4. Массируют когти.

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Давайте рассмотрим каждую причину поподробнее.

Упражнения

Как и люди, представители семейства кошачьих нуждаются в регулярных физических упражнениях. Если кошки перестанут упражняться, на смену активности придет лень и лежачий образ жизни. Всё это в совокупности может привести к ожирению вашего питомца, которое повлечет целый ряд новых проблем, связанных со здоровьем.

При помощи царапания кошки и коты могут точить свои когти, размягчая их, и растягивать свои мышцы. Когда кошка царапается, работает большое количество её мышц. Даже самые ленивые питомцы имеют врожденную потребность тянуться и затачивать когти сразу после пробуждения. Если вы редко играете с вашим любимцем, царапание с его стороны будет проявляться очень часто.

Чтобы действия питомца не были разрушительными для вашего жилья, приобретите ему достаточное количество игрушек и когтеточку.

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Грумминг не выходя из дома

Груммингом называется заточка когтей, которая является способом ухода кошки за собой. Это своеобразный кошачий маникюр. На внешних частях кошачьих когтей образуется мертвый слой клеток кожи. Именно царапание помогает кошке снять эти мертвые слои с когтей и заточить их.

Когти для кошачьих являются одним из основных приспособлений для охоты и защиты. Поэтому котята уже с самого раннего возраста знают, что за когтями нужно ухаживать с помощью царапания.

Метка территории

Как известно, кошки являются территориальными существами и имеют множество ароматических желез. Некоторые из таких расположены именно у основания когтей. С помощью царапания кошки оставляют обонятельные отметки на своей территории.

Массирование

Часто кошки не царапаются на самом деле, а просто делают лапами массирующие движения, как бы "замешивая тесто". Наказывать питомца за это не нужно, ведь таким способом он может показывать привязанность к вам, просить внимания или просто делать своё ложе более уютным. Выделите любимцу несколько мест для таких царапаний, приучив его к ним. Это будет приятным бонусом как для вас, так и для вашего питомца.

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Фото: dschon. ru