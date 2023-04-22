"Снижает сахар в крови": Ученые назвали самый полезный фрукт для диабетиков

Недавние исследования, проведенные британскими учеными, показали, что манго может иметь большой потенциал в качестве революционного средства для тех, кто страдает от диабета. Их исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, содержит подробные эксперименты, проведенные как на грызунах, так и на людях, которые продемонстрировали, что употребление манго может привести к значительному снижению уровня сахара в крови.

Первоначальные тесты, проведенные исследователями, включали кормление манго мышам, которые находились на диете с высоким содержанием жиров. Результаты были впечатляющими: у мышей снизился уровень сахара в крови. Затем ученые провели аналогичный эксперимент на людях с такими же положительными результатами. Добровольцам давали по 10 граммов манго ежедневно в течение 12 недель, в течение которых регулярно контролировали уровень сахара в их крови.

Результаты экспериментов показывают, что манго может эффективно снижать восприимчивость к глюкозе, улучшать липидный профиль и даже уменьшать жировые отложения.

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