"Можно даже набрать": гастроэнтеролог предупредила об опасности голодания

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова пролила свет на вред домашнего голодания, которое практикуют многие россияне, чтобы сбросить лишние килограммы.

По словам врача, такие эксперименты следует проводить только под наблюдением специалиста. Велик риск сбоев в организме, а также скачка веса.

Практикующие врачи иногда назначают лечебное голодание, которое не используется для похудения. Это может помочь облегчить психологические проблемы, аллергии, а также предотвратить сердечные заболевания.

"Голодание может нанести существенный вред. Лечебное голодание имеет определенную стратегию входа и выхода. Нельзя просто морить голодом свой организм", — говорит Дианова.

Когда вы пытаетесь похудеть или улучшить общее самочувствие, важно уделять приоритетное внимание здоровью. Вместо того, чтобы прибегать к неконтролируемой практике голодания, важно проконсультироваться с врачом.

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