Коньшина: шмыганье носом без насморка может указывать на PANDAS-синдром у ребёнка

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди считают, что тики проявляются частым морганием глаз. Однако существуют и другие разновидности тикозных гиперкинезов, среди которых вокальные тики: шмыганье носом без насморка, посвистывание, кашель, цоканье языком. Об этом рассказала невролог Наталья Коньшина.

Кроме того, навязчивое шмыганье носом у ребёнка может быть связано с проявлением PANDAS-синдрома. Детский аутоиммунный синдром нервно-психического расстройства связан со стрептококком, сообщает "Газета.Ru".

"Симптомы начинаются внезапно, примерно через 4-6 недель после заражения стрептококком, и ухудшаются, обычно достигая своего пика в течение 2-3 дней", — отметила Коньшина.

Невролог добавила, что к симптомам PANDAS-синдрома относятся неусидчивость, раздражительность и невнимательность. Специалист подчеркнула, что в случае продолжительного шмыганья носом следует обратиться к неврологу.

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