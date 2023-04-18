Риск образования рака: Врач-диетолог рассказал об опасности шашлыков

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление мяса в жаркую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак.

Специалист напомнила, что в жаркую погоду пищеварение замедляется.

"Если мясо переваривается долго, оно может быть опасным. Особенно, если это тяжелое, красное мясо. Оно будет оставаться не только в желудке, но и в кишечнике в течение длительного времени. Это создает риск образования рака"., поэтому клетчатка помогает быстрее перемещать пищу и избавляться от нее", — рассказала она URA. RU.

Врач отметил, что в этом случае мясо лучше есть небольшими порциями, делая перерывы, а разнообразить трапезу можно жареными овощами в качестве гарнира.

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