Дерматолог: мужчинам с кожей повезло больше, но косметика им не помешает

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на одинаковое строение, кожа мужчин и женщин требует разного ухода, что объясняется гормональными различиями и образом жизни, рассказала в интервью Pravda.Ru врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"Вообще мужчинам повезло больше, чем женщинам: за счёт их половых гормонов — тестостерона и андрогенов — кожа плотнее, более устойчивая, лучше увлажнена. У них кожа сохраняется намного лучше, чем у женщин", — пояснила специалист.

К сожалению, добавила она, вредные привычки и частое нахождение на солнце быстро сводит на нет все преимущества мужской кожи.

"Поэтому разработана специальная косметика для мужчин с учетом и фотозащиты, и увлажнения, и большего салообразования, чем у женщин", — отметила Галлямова.

Сейчас всё больше мужчин в России стали заботиться о своей внешности, подчеркнула дерматолог, и всем желающим выглядеть хорошо можно посоветовать использовать на пробу косметику жены.

"Если мужчины хотят иметь более ухоженную кожу, а не просто её сохранить, нужно идти к косметологу, — уточнила Галлямова. — Есть соответствующие процедуры: сам подход и методики отличаются с учётом особенностей строения мужской кожи".

Что касается самой частой проблемы у мужчин — раздражения после бритья — эксперт посоветовала пользоваться только острыми станками и менять средства для бритья, пока не будет найдено подходящее.

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