Дерматолог Романова: при потнице, гидрадените и воспалениях брить подмышки нельзя

Бритьё волос в области подмышек считается обычной гигиенической процедурой, но подходит она далеко не всем. О некоторых противопоказаниях рассказал опытный эксперт-дерматолог.

Не существует жёстких запретов на сбривание волос в области подмышек как у мужчин, так и у женщин. Это чисто гигиеническая процедура, поскольку волосы в этой области способствуют более интенсивному потоотделению и, как следствие, неприятному запаху. Однако дерматовенеролог Алёна Романова утверждает, что имеются некоторые противопоказания для бритья в области подмышек.

"Волосы нельзя удалять, если в области подмышек есть порезы, ранки или воспаления, — рассказала Романова "Газете.Ru". — Бритьё также стоит отложить при сыпи и различных раздражениях, например, потнице. Это заболевание возникает при закупорке желез в подмышечных впадинах и нарушении естественной терморегуляции тела. Также сбривать волосы не стоит при новообразованиях в подмышечной зоне. В частности, речь идет о гидрадените — уплотнении, которое развивается на фоне гнойно-воспалительного процесса в потовых железах ".

Это вовсе не значит, что таким людям более никогда в жизни нельзя будет сбривать волосы в области подмышек. Для начала им важно избавиться от заболевания и следовать мерам профилактики, которые позволяют не допустить его рецидива. Как только это будет сделано, можно снова смело удалять лишнюю растительность.

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