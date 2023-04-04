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ВОЗ: из-за смертельного вируса Марбурга гражданам запретили въезд в три страны

1:27
Здоровье

Эксперты ВОЗ предупредили туристов о новом вирусе. 90% людей, которые заразились им, умирают. Речь идёт о вирусе Марбург, зарегистрированном в трёх африканских странах.

ВОЗ: из-за смертельного вируса Марбурга гражданам запретили въезд в три страны

Как сообщает "Турпром", болезнь имеет эпидемический потенциал. Опасность представляют три государства: Экваториальная Гвинея, Бурунди и Танзания. Последняя страна начала пользоваться популярностью у граждан РФ.

"Экваториальная Гвинея объявила о вспышке болезни, вызванной вирусом Марбург, ещё в середине февраля, когда случаи заболевания распространились на несколько провинций. На конец марта в стране было выявлено 13 подтверждённых случаев и 20 вероятных", — говорится в публикации.

В Танзании зафиксировали пять летальных исходов. Вирус передаётся людям от фруктовых летучих мышей и способен передаваться от человека к человеку.

Многие государства уже принимают меры для защиты туристов от рисков. США рекомендуют своим гражданам избегать контактов с больными и следить за симптомами в течение трёх недель после возвращения из вышеперечисленных странт. Вьетнам ввёл обязательный досмотр туристов, прибывающих из названных регионов. Саудовская Аравия, Оман и Кувейт запретили посещение стран, в которых выявили вирус.

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Первые случаи смертельной лихорадки Марбург подтвердили в Гане
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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