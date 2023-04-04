Оториноларинголог Ксения Шараева рассказала, почему голос человека становится сиплым.
Врач предупредила, что такая ситуация может возникнуть из-за перенапряжения голосовых складок. В этом случае человеку стоит перестать разговаривать чересчур долго и шептать.
"У некоторых на фоне стресса либо сильной усталости есть склонность терять голос. Это психомоторная реакция", — добавила специалист.
Как сообщает Москва 24, эксперт отметила, что осиплость голоса может свидетельствовать об аллергии. Ещё одна возможная причина подобного состояния — гастроэзофагеальный рефлюкс, то есть обратное продвижение содержимого желудка.
Вместе с этим собеседница издания связала осиплость и проблемы с щитовидной железой. Речь идёт об отёках или новообразовании, сказала Шараева.
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