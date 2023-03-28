Диетолог Королёва: берёзовый сок может вызвать опасные аллергические реакции

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Егана Королёва объяснила, при каких заболеваниях пациентам следует отказаться от употребления берёзового сока.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, такой напиток представляет опасность для пациентов, имеющих аллергию на пыльцу. В этом случае они могут столкнуться с серьёзными аллергическими реакциями, уточнила специалист. Она также призвала не употреблять берёзовый сок, если человек страдает от мочекаменной болезни или сахарного диабета.

Королёва считает, что при отсутствии противопоказаний оптимальная доза напитка в день — один-два стакана, то есть около 300 миллилитров.

Как пояснила диетолог, свежий берёзовый сок можно пить при болезнях желудочно-кишечного тракта, однако увлекаться его употреблением не стоит.

Ранее фермер Сергей Басурин посоветовал россиянам собирать лишь прозрачный берёзовый сок, ведь в нём содержатся полезные вещества.

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