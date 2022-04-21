Фермер Батурин: для правильного сбора берёзового сока осталось несколько дней

У любителей берёзового сока осталось несколько дней, чтобы его собрать, пояснил фермер Сергей Батурин. По его словам, когда заканчивается "сезон", то жидкость становится мутной с кислым запахом и такой сок пить нежелательно.

Как подчеркнул фермер, в каждом регионе свой сезон для сбора сока, но он разнится всего в несколько дней. По словам Батурина, чтобы понять, можно ли пить собранный сок, в первую очередь необходимо обратить внимание на его цвет.

"Вы просверлили дырочку, и сначала идёт чистый прозрачный сок, а дальше он закисает прямо в этом отверстии. Так вот, собирать и пить сок надо, пока он прозрачный. А мутный сок — это прокисший сок", — пояснил Батурин в беседе с Радио 1.

Кроме того, сок необходимо ещё и правильно собрать. А для этого нужно выбрать "правильное" дерево. К примеру, фермер считает, что городские берёзы не подходят для "процедуры". Корни берёзы впитывают вредные вещества из почвы. А вот сбор сока в лесу или даже на даче не нанесёт вреда.

"Если просверлить дрелью отверстие диаметром 4 мм, глубиной 2-3 см и плотно вставить трубочку от капельницы, то три литра сока за сутки получишь точно", — пояснил фермер. — Надо сделать такой штырь — пробочку из дерева хвойной породы, чтобы это пробочка была смолистая. И плотно забить".

Батурин уточнил, что советы из Сети о том, что закрыть отверстие можно мхом, глиной и ещё невесть чем, во-первых, не помогут, потому что сок идёт из дерева под давлением и эти материалы его не "удержат", а во-вторых, могут навредить самой берёзе.