Гинеколог Мусичова: голодание в Рамадан позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт

Особый режим голодания во время священного месяца Рамадан может быть полезным для здоровья. Такое мнение высказала врач-гинеколог.

23 марта начался священный месяц Рамадан в течение которого мусульманам нельзя принимать пищу и напитки на протяжении светового дня — это можно делать только после захода солнца. Временный отказ от еды усиливает выработку веществ, препятствующих развитию тяжёлых недугов вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона, как считает врач-гинеколог, эксперт в области превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

"Голодание в течение дня позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт, — рассказала она "Мосленте". — Он может отдохнуть и запустить процесс самоочищения. Метаболизм также нормализуется, поэтому после выхода из Уразы ваш ЖКТ работает, как часы. Также голодание положительно сказывается на работе мозга. В нём запускаются химические трансформации: вырабатываются специфические клетки в ответ на голод, которые улучшают нервную проводимость".

Она рассказала, что временное голодание позитивно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, так как приводит к снижению артериального давления и перенаправляет обычно используемую для переваривания пищи энергию на сжигание токсинов. Это полезно для кожи и иммунитета. Но людям, имеющим проблемы со здоровьем, беременным и кормящим матерям, а также пожилым лицам от поста лучше воздержаться, как полагает врач.

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