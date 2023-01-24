Названы пять лучших продуктов для похудения

В борьбе с лишним весом большое значение имеет не жесткое голодание, а правильный подбор продуктов. В первую очередь, они должны насыщать человека на долгий срок, но не содержать множества калорий.

Идеальный рецепт избавления от лишнего веса — это хорошо подобранный индивидуальный режим физических нагрузок в комбинации со здоровым питанием. А для этого в нашем холодильнике должны находиться продукты, которые насыщают на длительный срок, но не содержат большого количество калорий. К примеру, к ним относятся яйца, которые уже с утра помогают людям ощущать себя сытыми, как пишет Ferra.ru.

Ещё в 2014 году исследование показало, что при употреблении яиц на завтрак люди чаще худеют, а опубликованная в журнале Nutrients работа продемонстрировала, что за счёт увеличения потребления овощей можно избавляться от лишнего веса и даже снижать вероятность ожирения. В другом исследовании, размещенном в издании PLOS Medicine, учёные также подтвердили, что сезонные фрукты являются хорошей заменой сладостей, и при их активном употреблении в течение четырёх лет человек теряет лишний вес.

Здоровая заправка для салатов очень важна. В эту категорию можно включить лимоны, имеющие полезные жиры, но не содержащие массы калорий. А для практикующих интенсивные тренировки людей подойдут белковые закуски вроде йогуртов, творога или сырных палочек.

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