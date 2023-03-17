Врачи спасли женщину в Удмуртии с болезнью, как у Романа Костомарова

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Удмуртии долго не лечила грипп и столкнулась с тяжелейшими осложнениями, вызвавшими стопроцентное поражение лёгких. Однако местным врачам удалось её спасти.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в социальной сети "ВКонтакте" о том, что местные медики спасли женщину, у которой наблюдалось стопроцентное поражение лёгких. Вначале события с этой пациенткой развивались почти точно так же, как и у знаменитого фигуриста Романа Костомарова. Она в январе заболела гриппом, но к врачам не обращалась, болезнь прогрессировала быстро, и вскоре пациентка была доставлена с двухсторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью в одну из больниц Ижевска.

Так же как и Романа Костомарова женщину подключили не только к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), но и к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По мнению некоторых специалистов, длительное нахождение на ЭКМО в "Коммунарке" и поспособствовало развитию сепсиса у Костомарова. Однако удмуртские врачи эту процедуру не затягивали, и она пошла пациентке на пользу.

Интенсивное лечение в реанимации врачами-пульмонологами и терапевтами продолжалось месяц. В настоящий момент женщина уже дышит самостоятельно без ИВЛ и готовится к выписке, как сообщает ИА "Удмуртия".

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