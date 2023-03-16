Вышедший из комы Роман Костомаров накричал на жену из-за нестабильного психологического состояния

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вывели из медикаментозной комы, но о скором выздоровлении спортсмена речи пока не идёт.

За два прошедших месяца фигурист перенёс инсульт и две операции по ампутации конечностей. Врачи уверены, что сепсис миновал и Роман идёт на поправку.

"Есть положительные перемены, но его психологическое состояние вызывает опасения. Сейчас с ним работает психолог. После удаления трахеостомы он начал дышать самостоятельно и сразу стал эмоционально высказываться по отношению к близким. Роман накричал на жену, обвинив Оксану в том, что она его не понимает", — цитирует "КП" источника из Коммунарки.

Инсайдер связывает нестабильное психологическое состояние спортсмена с постоянными болями из-за пролежней и усталостью организма Романа от перенесённых операций.

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