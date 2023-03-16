В Хакасию попала фальсифицированная икра от фейковых фирм

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На прилавках магазинов Хакасии оказалось несколько партий красной икры сомнительного качества, произведённой "фантомными" компаниями.

Согласно информации Роспотребнадзора, испорченная икра попала в Хакасию через одну фирму, которая сделала заказ на этот продукт в интернет-магазине. При этом производители икры из других регионов были зарегистрированы по поддельному адресу, то есть по факту вообще не существовали, пишет newkhakasiya.online.

"Фантомными" производителями красной икры оказались сахалинская фирма "Персей" и дальневосточная компания "Камчатский рыболов". Первая закрылась ещё в 2029 году, а второй компании вообще нет в реестре юридических лиц.

Красную икру, изготовленную этими фирмами, в Роспотребнадзоре покупать не советуют, потому что она может оказаться опасной для здоровья.

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