В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить икру на натуральность и выбрать качественный продукт

Чтобы не купить некачественную икру, надо знать некоторые правила по её выбору. Роспотребнадзор по Оренбургской области дал некоторые советы россиянам, как приобрести натуральный продукт. Первым делом необходимо рассмотреть упаковку икры, изучить этикетку, маркировку и дату изготовления. Однако для некоторых категорий граждан красная и чёрная икра могут быть противопоказаны.

Название рыбы, из которой изъята икра, должно быть обязательно прописано, как и дата изготовления и фасовки.

"Также стоит обращать внимание на маркировку, слово "икра", номер завода-изготовителя и смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". А крышка банки не должна проминаться или быть вздутой. Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри", — приводит слова представителя областного Роспотребнадзора 56orb.ru.

Покупать икру с рук не стоит, также нельзя покупать продукт, в состав которой входит пищевая добавка Е-239.

По внешнему виду также можно определить натуральность продукта. Икринки должны быть цельными, рассыпчатыми, не иметь плёнок и повреждений в виде трещин. Если в банке много сока, а икринки "сдулись", значит, икру уже размораживали, отмечают в ведомстве.

Лайфхак, как проверить качество икры: если положить натуральный продукт в горячую воду, то он слегка побелеет и опустится на дно. Искусственная икра окрасит воду и растворится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.