Гастроэнтеролог Спахов: Манка неполезна — в ней много крахмала, но мало клетчатки и витаминов

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манная каша вовсе не является такой уж полезной для здоровья. Однако ставший модным кускус не сильно её обходит.

По вкусу каша из крупы кускус очень похожа на манную, но полезнее ли она для здоровья? Только в том случае, если саму манку не приготовили из твёрдых сортов пшеницы. В противном случае обе разновидности этой крупы представляют одинаковую питательную ценность, как рассказал врач-гастроэнтеролог Константин Спахов.

"В манке много-много крахмала, мало белка, совсем чуть-чуть минералов с витаминами и почти полное отсутствие клетчатки, — объяснил он "Аргументам и фактам". — Из-за этого такую кашу считают неполезной, за счёт крахмала, переваривающегося до глюкозы, она повышает сахар в крови и способствует набору лишнего веса. Модный и популярный ныне кускус кажется ничем не лучше и уж тем более не полезнее привычной для нас манки, но есть детали".

Врач подчёркивает, что кускус является по сути той же манкой, но только в квадрате. Он состоит из крупинок манки, которые смачивают, посыпают мукой и скатывают в особые шарики. Но кускус чаще производят из твёрдых сортов пшеницы, которые полезны для здоровья (больше белка, крахмал усваивается медленнее), а манку — из мягких.

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