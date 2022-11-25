Мансурова: кашу можно есть в течение всего дня, чтобы повысить работоспособность

Многие люди думают, что кашу можно есть лишь на завтрак, однако она будет полезна в любой приём пищи, заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, каши состоят из сложных углеводов, благодаря которым человек получает энергию. Кроме того, они способствуют улучшению памяти и когнитивных функций, указала врач.

По её словам, такое блюдо обязательно повысит работоспособность.

"Можно есть кашу весь день, можно поесть её на ужин, можно на обед, а можно как перекус между завтраком и обедом", — сказала Мансурова.

Как пояснила специалист, все каши по-своему полезны. Она добавила, что благодаря кукурузной каше нормализуется работа кишечника, а с помощью гречневой каши можно улучшить состояние нервной системы. Диетолог подчеркнула: только в манной крупе отсутствуют витамины и микроэлементы.

Мансурова уточнила, даже каши быстрого приготовления содержат множество полезных веществ.