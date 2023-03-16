Онколог Карасёв: недостаток витамина D и солнца может удвоить риск рака поджелудочной железы

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня принято считать, что солнце своими лучами ускоряет старение кожи и повышает риск рака. Однако врач-онколог с этим не согласен.

Десятилетиями нам внушают мысль об опасности приёма солнечных ванн, которые могут спровоцировать рак кожи, а также привести к ускоренному появлению неприятных морщин. Некоторые звёзды вроде Пэрис Хилтон публично заявляют, что их моложавый вид объясняется полным воздержанием от загара. Однако врач-онколог Иван Карасёв заявил, что благодаря солнцу в нашем организме вырабатывается витамин D, а без солнечных лучей вырастает риск развития опаснейший опухоли.

"Стремление максимально защитить себя от воздействия солнечных лучей (что особенно актуально весной, с наступлением тёплых дней) может быть ошибкой, — рассказал врач "Российской газете". — Дело в том, что в последнее время многие воспринимают загар, как провокатора онкологии. Но парадокс в том, что полученный от солнца витамин D на самом деле помогает защититься, например, от рака кожи на клеточном уровне. При этом недостаток витамина D способен удвоить риск развития рака поджелудочной железы".

Для того чтобы уберечь организм от рака кожи, необходимо не прятаться от солнца, а использовать солнцезащитный крем. При этом солнечные ванны лучше принимать утром и вечером, но не днём, когда небесное светило особо немилосердно с кожей.

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