Специалист сети лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, как избежать авитаминоза после зимы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В пресс-службе медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL объяснили, что нехватка витаминов в организме может плохо сказаться на состоянии здоровья. Специалисты отметили, что некоторые витамины организм вырабатывает самостоятельно, однако есть и те, которые поступают через пищу. Об этом передает издание "Вести Подмосковья".

Отмечается, что при нехватки важных микроэлементов в организме начинается авитаминоз. Его признаки проявляются чаще всего весной, потому что за долгую зиму естественный запас витаминов в человеческом организме истощается.

Нехватку тех или иных витаминов покажет комплексный анализ крови на витамины А, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9 и B12. По результатам исследования специалист определит, чего конкретно не хватает человеку в настоящее время. Также определяются дозировки приема витаминов и продолжительность этого процесса. Не лишним будут и советы по коррекции питания и образа жизни. Самому решать какие витамины вам нужны — не стоит, так как есть высокий риск возникновения передозировки.

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