Эндокринолог Павлова: для оценки здоровья измерьте портновским сантиметром талию

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Объём талии может многое сообщить о важных для здоровья человека характеристиках. Нужно следить за определёнными цифрами.

Если объём жира на животе превышает предельно допустимые показатели, он становится опасным для жизни. К примеру, такой жир может стать причиной развития инфарктов, инсультов и диабета. Да и чисто эстетически слишком широкая талия не радует её обладателей. Но какой показатель объёма талии считать допустимым и как его оценивать? Ответ на эти вопросы дала врач-эндокринолог, кардиолог и терапевт Татьяна Романенко.

"Чтобы понять, здоровы ли вы, достаточно взять портновский сантиметр и измерить талию, — рассказала врач "Аргументам и фактам". — Для женщин её показатель не должен превышать 78-80 см, для мужчин — 94 см. Мерить в положении стоя по точкам, которые чуть выше выступа тазовой кости, лента при измерении должна располагаться параллельно талии. При замере держать ленту надо плотно, но не передавливая, также не надо втягивать живот. Советую сделать выдох перед измерением и потом уже оценивать результат".

Она призывает "слушать" то, что говорить талия. Если цифры превышают норму, то речь идёт про абдоминальное ожирение. Но и жир, накапливающийся на внутренних органах человека, может привести к нарушениям в обмене веществ, ухудшив кровоснабжение органов и затруднив лимфовенозный отток. А жир на животе иногда приводит к варикозному расширению вен и даже онкологическим заболеваниям.

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