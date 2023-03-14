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Созданный российскими учёными суперантибиотик превосходит все импортные аналоги

1:47
Здоровье

В России разработали мощнейший антибиотик, которому по силам помогать в самых тяжёлых случаях. В Минздраве рассказали, что инновационное лекарство эффективно, когда другие аналоги не помогают.

Созданный российскими учёными суперантибиотик превосходит все импортные аналоги

С 2018 года этот препарат проходит клинические испытания, что соответствует мировым стандартам. С его помощью лечение получили уже 770 пациентов, страдавших от заболеваний почек, лекарство испытали в 17 клинических центрах. До использования этого антибиотика рецидивы у пациентов происходили несколько раз в год, хотя их лечили разными антибактериальными препаратами. Новое лекарство повысило эффективность лечения на 25%.

"Уникальность препарата заключается в том, что он работает не по такому принципу, как все антибиотики, — цитирует "Российская газета" руководителя отдела медицинской микробиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Наилю Зигангирову. — Антибиотики обычно убивают бактерии для того, чтобы подавить инфекцию. Наш подход заключался в том, что препарат должен не убивать бактерии, а только их обезоруживать".

Лекарство получило название фтортиазинон. Этот препарат модифицирует заболевание. Исследования показали, что при применении фтортиазинона отсутствуют рецидивы, то есть болезнь у большинства пациентов не возвращалась, как поведал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь. Появление мощного антибиотика особенно важно сейчас, так как человечество уже столкнулось с очень серьёзной проблемой антибиотикорезистентности.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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