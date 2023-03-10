Хирург Щербинин: малоподвижный образ жизни вызывает у женщин вдовий горб

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К появлению характерного горба на шее чаще всего приводит малоподвижный образ жизни. К счастью, от этого неприятного косметического дефекта можно избавиться.

Вдовий горб — именно так называют отложения жировой ткани, которые чаще всего образуются в области шеи. Обычно этот горб фиксируют возле седьмого шейного позвонка, нередко он вызывает болевые ощущения в плечевом поясе, провоцирует боли в голове и нарушения сна. О некоторых особенностях данного дефекта рассказал пластический хирург Виктор Щербинин.

"Вдовий горб чаще всего образуется у женщин предменопаузального и менопаузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу, — цитирует эксперта Газета. Ru. — У мужчин подобный горб называется бычьим или бизоньим. Причина — малоподвижный образ жизни. Также вдовий горб характерен для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и тех, кто длительно находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой".

Он отметил, что вдовий горб можно лечить консервативно. Например, за счёт ЛФК, шейно-воротникового массажа, мануальной терапии, ударно-волновой и ультразвуковой терапии. Можно применять расщепляющие жир линолетики, но только в том случае, если горб небольшой. А если он уже достиг значительного размера, то потребуются хирургически методы лечения в виде иссечения избытка кожно-жировой складки либо липосакции.

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