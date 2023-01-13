Врач-диетолог: ожирение может стать причиной опасных болезней

Ожирение может стать причиной развития опасных болезней: от психических нарушений до сахарного диабета. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, вес тела нужно контролировать, так как при его избытке нарушается обмен веществ. Из-за дисбаланса жиров, белков и углеводов возникают патологии сердечно-сосудистой системы. Атеросклеротические образование сужают сосуд и часть питательных веществ орган не получает.

Также при ожирении могут возникать нарушения центральной нервной системы. Падают коммуникативные способности, ухудшается восприятие новой информации. Возможны депрессии или наоборот, временное возбуждение, добавила Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".

Из-за способности жировой ткани нарушать углеводный обмен и гормональный баланс, может появиться инсулинорезистентность, что, в свою очередь, провоцирует сахарный диабет, заключила эксперт.

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