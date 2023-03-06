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Министр Мурашко: в стране сейчас более четырёх миллионов россиян с опухолями под наблюдением

1:19
Здоровье

Смертность от злокачественных новообразований в России упала на пять процентов за три года. Такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр Мурашко: в стране сейчас более четырёх миллионов россиян с опухолями под наблюдением

На заседании комитета Государственной Думы по охране здоровья глава российского Минздрава Михаила Мурашко отметил эффективность реализации федерального проекта по борьбе с опухолями. Он заявил, что за последние три года смертность от злокачественных новообразований в нашей стране снизилась более чем на пять процентов, а за всё время существования этого проекта ― на семь процентов.

"Хотя борьба за снижение смертности онкологических больных наиболее сложная задача, ― особо отметил министр. — В настоящее время более четырёх миллионов жителей России со злокачественными новообразованиями находится под медицинским наблюдением".

Регулярные профилактические осмотры, включающие диагностику с использованием самых современных технических средств, а также анализы крови на онкомаркеры позволяют выявлять рак на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным. Кроме того, в последние годы различные технические усовершенствования позволили повысить эффективность лечения многих видов опухолей.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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