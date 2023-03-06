Министр Мурашко: в стране сейчас более четырёх миллионов россиян с опухолями под наблюдением

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смертность от злокачественных новообразований в России упала на пять процентов за три года. Такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

На заседании комитета Государственной Думы по охране здоровья глава российского Минздрава Михаила Мурашко отметил эффективность реализации федерального проекта по борьбе с опухолями. Он заявил, что за последние три года смертность от злокачественных новообразований в нашей стране снизилась более чем на пять процентов, а за всё время существования этого проекта ― на семь процентов.

"Хотя борьба за снижение смертности онкологических больных наиболее сложная задача, ― особо отметил министр. — В настоящее время более четырёх миллионов жителей России со злокачественными новообразованиями находится под медицинским наблюдением".

Регулярные профилактические осмотры, включающие диагностику с использованием самых современных технических средств, а также анализы крови на онкомаркеры позволяют выявлять рак на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным. Кроме того, в последние годы различные технические усовершенствования позволили повысить эффективность лечения многих видов опухолей.

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