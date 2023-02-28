В российских регионах из аптек пропал препарат от рака груди "Тамоксифен"

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недорогой препарат для профилактики и лечения рака молочной железы исчез из аптек в ряде российских регионов. Причём это лекарство производится в самой России.

В Москве, Краснодарском крае, Орловской области и Красноярском крае из аптек исчез "Тамоксифен". Более того, его невозможно приобрести даже в формате онлайн, как сообщили источники портала Business FM. В аптеках предлагают аналоги, но врачи назначают именно "Тамоксифен", и это смущает пациентов. Хотя данный препарат не только поставлялся из Германии, но производился в России.

"Санкционные ограничения очень серьёзно повлияли на процессы логистики, в том числе простимулировали отдельный процесс в самих фармкомпаниях, — пояснил эксперт-аналитик Николай Беспалов. — Логистика стала дороже и сложнее. Конечно, многие фармкомпании начали переоценивать свой формат присутствия на российском рынке. За счет того, что себестоимость очень серьёзно выросла, компании в некоторых случаях просто отказываются от выпуска тех или иных препаратов либо от поставок этих препаратов, если речь идет об иностранных продуктах".

Сообщается и о существенном дефиците антибиотика "Амоксиклава", а также швейцарского лекарства "Форадил Комби" для борьбы с астмой. Исчезают и другие лекарства, чаще всего импортного происхождения. При этом сотмечается, что юридических преград для их поставок в нашу страну нет, поскольку ни на одно лекарство не вводились ограничения на импорт в России.

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