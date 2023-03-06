Врач "скорой" Михайлов: если сила сжатия пальцев разная, то, вероятно, это инсульт

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У каждого человека инсульт может развиваться специфически, но некоторые симптомы являются распространёнными. Важно не игнорировать их, чтобы вовремя вызвать скорую помощь.

Острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт грозит самыми тяжёлыми последствиями, вплоть до летального исхода. Однако, во многих случаях, жизнь и даже здоровье пациента удаётся спасти, если он оказывается в больнице в течение нескольких часов после начала инсульта. А для этого крайне важно обращать внимание на самые первые симптомы вроде асимметричной улыбки или нарушений речи. Об этом рассказал врач скорой помощи Андрей Михайлов.

"Если слабость в ногах можно определить на глаз — походка будет нарушена, то слабость в руках можно определить следующим образом, — рассказал доктор порталу ИА БНК. — Попросим пациента одновременно сжать два пальца у другого человека или врача. Если сила сжатия разная, то, вероятно, это инсульт".

Если у человека появились первые признаки инсульта, его надо уложить на горизонтальную поверхность, а под голову и плечи положить подушки. Угол поднятия туловища должен составлять около 30°, важно, чтобы голова не запрокидывалась и вместе с шеей находилась на одной линии. Давать пить пациенту не надо из-за возможного паралича органов глотания — чтобы жидкость не попала в дыхательные пути. Естественно, что в этот же момент нужно вызывать скорую помощь.

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