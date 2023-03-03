Исследование: каждые лишние 500 шагов в день снижают риск инфаркта или инсульта на 14%

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От количества шагов в пожилом возрасте может зависеть риск инфарктов и инсультов. Но перед людьми этой возрастной группы нужно ставить реалистические задачи.

Исследование показало, что каждые дополнительные 500 шагов в день в возрасте от 70 лет и старше могут значительно уменьшить риск инфаркта и инсульта. У тех участников эксперимента, кто ежедневно проходил лишние полкилометра, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 14%. Крайне важно ставить достижимые задачи владельцам разного рода фитнес-браслетов и педометров, которые помогут сохранить крепкое здоровье в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы.

"Мы были удивлены, когда обнаружили, что каждые дополнительные полкилометра или 500 шагов при ходьбе оказывают такое сильное влияние на здоровье сердца, — рассказала The Daily Mail руководитель исследования Эрин Дули, доцент кафедры эпидемиологии в Университете Алабамы. — Важно поддерживать физическую активность по мере старения, но ежедневные цели по количеству шагов должны быть достижимыми. Если вы пожилой человек старше 70, начните с того, чтобы делать на 500 шагов в день больше".

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли более высокое ежедневное число шагов предотвращает сердечно-сосудистые заболевания или лишь задерживает их наступление. Может быть, если человек не в состоянии много ходить пешком, это уже является индикатором.

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