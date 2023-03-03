Невролог Чердак: тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение остроты слуха является естественным возрастным процессом, но в некоторых случаях он может свидетельствовать о начале деменции. А потому относиться легкомысленно к ухудшению слуха не следует.

Исследования демонстрировали, что тугоухие люди в восемь раз чаще сталкиваются с различными формами старческого слабоумия. Вместе с тем появление серьёзных нарушений слуха уже может быть одним из признаков развивающейся деменции, которую не всегда легко можно диагностировать на раннем этапе. Проблема не в патологии слуха, а в том, что мозг не хочет правильно обрабатывать информацию, как рассказала врач-невролог Мария Чердак.

"Такая глухота избирательна и возникает периодически, например, человек перестает слышать то, что ему неинтересно, либо то, что он не хочет слышать, при этом хорошие и приятные новости он слышит отлично даже шепотом, — рассказала она "Известиям". — В основе такого нарушения слуха лежит нарушение распознавания обращённой речи. Часто люди с такой патологией в попытке преодолеть непонимание речи увеличивают громкость телевизора или радио, но это не помогает им слышать лучше".

К сожалению, слабослышащие пациенты испытывают серьёзный психологический дискомфорт, их сложно обследовать у невролога, которому требуется для постановки диагноза вести полноценный и длительный диалог, проверяя память человека. Вот почему ты возникновении проблем со слухом необходимо обратиться к специалисту сурдологу, который, возможно, поможет подобрать слуховой аппарат либо отправит к неврологу для выявления когнитивного дефицита.

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