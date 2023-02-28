Отоларинголог Харина: спрей с морской водой поможет при зависимости от капель для носа

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При частом использовании капель и спреев для носа от них может образоваться сильная зависимость. И для борьбы с ней потребуется помощь квалифицированного специалиста.

Сосудосуживающие препараты в виде капель или спреев действуют быстро и эффективно, они восстанавливают носовое дыхание, но рождают и зависимость. Через некоторое время пациенту приходится снова их применять, и это может тянуться днями и неделями. Если проблема стала хронической, лучше побеседовать с ЛОР-врачом и подобрать альтернативную терапию, чтобы не подсесть окончательно на данные препараты, имеющие массу побочных эффектов. Об этом рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

"Чтобы избавиться от подобной зависимости (тахифилаксии), понадобится усилие воли, поскольку придется перестать использовать капли, — цитирует специалиста "Спорт-Экспресс". — Можно применять "отвлекающую терапию" — гипертонический спрей морской воды, ментоловые карандаши для вдыхания носом, рассасывать ментоловые пастилки. Рефлекторно помогут облегчить дыхание горячие напитки и ножные ванны, а также физическая нагрузка".

Если самостоятельно избавиться от заложенности носа не получается, на помощь придёт врач. Он выявит причину этой патологии, которой могут оказаться и инфекционные заболевания, и полипы, и аллергия, и даже искривление перегородки носа. А в некоторых случаях к заложенности приводит использование других лекарственных средств.

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