Горлова: капли от насморка могут вызвать интоксикацию у ребёнка вплоть до летального исхода

Капли от насморка могут негативно повлиять на здоровье ребёнка, предупредила педиатр Виктория Горлова.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, во время использования таких средств у детей нередко возникает привыкание к препарату, то есть медикаментозный ринит. По словам врача, в этом состоянии ребёнок постоянно жалуется на заложенность носа, с которой капли перестают справляться.

"Они могут привести к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода", — уточнила Горлова.

Педиатр пояснила, что опасность возникает, когда препарат через слизистую носа и рта пропадает в кровоток. Кроме того, она подчеркнула: сосудосуживающие капли от насморка не подходят для несовершеннолетних.

Врач посоветовала использовать эти средства не больше трёх дней во избежание усугубления проблем со здоровьем.

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