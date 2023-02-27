К числу самых вредных для жарки масел относятся кукурузное и подсолнечное. Такое мнение высказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Самыми вредными видами масла для жарки являются те, которые содержат множество полиненасыщенных жирных кислот. При высокой температуре они теряют полезные свойства, и после попадания в наш организм могут спровоцировать воспалительные процессы. Диетолог Михаил Гинзбург настоятельно не рекомендует жарить пищу на подсолнечном масле. Но что же выбрать взамен?
"Недавно, появилась неплохая альтернатива — высокоолеиновое подсолнечное масло — масло, в котором омега 6 кислоты заменены олеиновой кислотой, содержание которой в некоторых сортах достигает 80%, — пишет Гинзбург на платформе "Яндекс. Дзен". — Это даже чуть больше, чем в оливковом".
Он подчёркивает, что из-за хронически повышенного уровня воспалений в организме увеличивается риск депрессии и болезни Альцгеймера. Оливковое масло является самым оптимальным в вопросе здоровья, но его не назовешь экономичным вариантом. Вот почему при выборе масла для жарки лучше подобрать то, которое содержит достаточное количество олеиновой кислоты.
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