Диетолог Павличенко: для жарки блинов подойдет только рафинированное масло

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Масленица — это прекрасный повод для того, чтобы чуть чаще баловать себя блинами. Но на каком масле их полезнее всего жарить?

Для выпечки блинов необходимо очень хорошо прогреть сковороду, и используемое здесь масло достигает температуры более 200С. При интенсивной жарке или фритюре она может повыситься до 230-250С. Именно поэтому для блинов более подходит рафинированное масло, как считает диетолог и кардиолог Светлана Павличенко.

"Для жарки блинов подойдет только рафинированное масло, — рассказала доктор Павличенко "Аргументам и фактам". — Есть и дополнительные плюсы: рафинированное масло не будет влиять на вкус и аромат блюда, которое мы дополним сметаной, другими начинками. При интенсивной жарке или фритюре температура повышается до 230-250 градусов. Однозначно пригодны только рафинированные масла, имеющие высокую точку дымления: подсолнечное, кукурузное, соевое, рапсовое".

Она подчёркивает, что при каждом следующем нагревании так называемая точка дымления масла понижается, и в нём накапливаются вредные вещества. Если масло нагревается выше этой точки, то там происходят неприятные процессы, называемые термической деградацией, из-за чего масло приобретает неприятный вкус. У нерафинированного подсолнечного масла это особенно заметно уже при температуре 107С, а у нерафинированного оливкового — при 160С.

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