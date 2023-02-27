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Диетолог Залетова: нельзя использовать пост, как диету для снижения веса

1:21
Здоровье

Многие россияне относятся к посту, как к разновидности диеты, во время которой можно избавиться от лишнего веса. Однако этот подход является неправильным.

Диетолог Залетова: нельзя использовать пост, как диету для снижения веса

Пост не следует считать диетой для похудения, хотя во время этого периода воздержания действительно можно скинуть лишние килограммы. Однако произойдёт это не за счёт исчезновения жировой ткани под кожей, а благодаря потере мышц. Следовательно, вес быстро вернётся, как полагает диетолог Татьяна Залетова.

"Пост подразумевает временный переход на вегетарианство, но убирая животный белок из рациона, человек лишает себя всех аминокислот, которые необходимы для построения собственных клеток тела, — уточнила специалист в беседе с РИА Новости. — Самое главное правило в этом случае — не есть одну группу продуктов, то есть, например, только отдельно зерновые или только бобовые, питание должно быть смешанное".

Она подчеркивает, что недостаточно соблюдать диету в течение нескольких недель или даже целого месяца для того, чтобы добиться сколько-нибудь устойчивых результатов в борьбе с лишним весом. Успешная диета должна сохраняться пожизненно, поэтому свои пищевые предпочтения следует плавно изменять. Только это позволит удержать желаемый вес под контролем.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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