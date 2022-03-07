"Постимся постом приятным, угодным Богу…"

С понедельника, 7 марта, в этом году начинается первая седмица Великого поста. Традиционно она считается одной из самых строгих за все 7 постных седмиц — наряду с Крестопоклонной и Страстной, накануне самой Пасхи.

Церковь Ильи пророка, Ярославль

Как же следует поститься на протяжении великопостного времени? Нет, недостатка информации насчёт пищевого аспекта поста отнюдь не наблюдается. Часто с очень доступной инфографикой в соответствующих статьях даже нецерковных СМИ — где красочными "иконками" обозначены продукты и способы их приготовления на каждый день вплоть до Пасхи.

Вот только уставные требования на этот счёт действительно весьма строгие. В общем виде: с понедельника по пятницу пища без растительного масла, один раз в день, при этом в понедельник, среду и пятницу — ещё и не варенная. То бишь — сырые овощи, от морковки до яблок. В субботу-воскресенье разрешается варёная пища с растительным маслом и вином — дважды в день. Рыба — только в Вербное воскресенье и на Благовещенье прсв. Богородицы.

Уставное пощение — и хочется, и колется

Конечно, нельзя сказать, что так поститься вообще невозможно. Возможно, в принципе — и даже не самым духовно продвинутым людям. Те же повёрнутые на боязни лишних килограммов (чаще мнимой) представительницы прекрасного пола нередко садятся для похудения на такую жёсткую диету, что впору сравнивать их (жаль, только в диетическом смысле) со святой Марией Египетской.

Или вот летописи донесли до потомков меню Великопостного стола царей из династии Романовых в XVII веке — там тоже формально были тоже лишь "уставные" блюда. Очень недешёвые, правда — но "по букве" постную дисциплину не нарушавшие.

Тем не менее, говорить о реально значительном количестве тех, кто Великий пост соблюдает строго по Уставу, не приходится. С тяжёлой физической (да даже и напряжённой умственной) работой он просто несовместим. И даже на многих форумах и в статьях на православных сайтах регулярно проскакивает тезис о том, что напрасно отдельные критики осуждают батюшек, имеющих заметный "животик". Дескать, это не потому, что они "чревоугодничают" — а по причине необходимости питаться в тот же Великий Пост с его частыми богослужениями хлебом и макаронами даже без растительных жиров, чтобы хоть как-то поддержать свои силы.

Конечно, при желании можно извернуться — и значительно разнообразить пищевую ценность рациона, формально находясь в рамках всё того же Устава. Например, налегая на орехи, которые с точки зрения постных правил являются "несваренной пищей" и могут употребляться хоть каждый день. С другой стороны, они же почти наполовину состоят из растительных жиров, обладая калорийностью, сравнимой со свиным салом — но всё равно, "буква" ведь соблюдена?

Пост без молитвы — не пост

Вот только нужна ли Богу эта самая "буква"? Без сомнения, сам по себе пост, добровольное воздержание от пищи (а "совершенный пост" подразумевает полное голодание и отказ даже от воды) является жертвой Творцу со стороны человека. Но он — не самоцель, целью является духовное совершенствование, покаяние, под которым подразумевается "поворот воли к Богу", выполнение Его Заповедей, в основе которых — любовь к Создателю и ближнему.

А без этого впору вспоминать богослужебную стихиру "да не демонам уподобимся неядением!". Злые духи-то ведь тоже не едят, не пьют и даже не спят — как об этом однажды сообщил прп. Макарию Великому явившийся ему дьявол. После чего добавил, что хоть инок и уступает ему по всем пунктам формального "аскетизма" — но превосходит в главном: смирении и любви.

Вообще, как говорят отцы-подвижники в своих творениях, "пост и молитва — два крыла. Как птица не может подняться на одном крыле — так и монах не сможет совершенствоваться лишь одним из вышеперечисленного". Несомненно, чрезмерное "насыщение чрева" может отвлекать человека от возвышенных мыслей, не говоря уже о молитве — в том числе страстными желаниями, того же сексуального характера, например.

Но ведь и сам по себе пост духовного очищения не гарантирует. В Житии священномученика Киприана, до своего обращения в христианство бывшего одним из самых могущественных языческих магов, повествуется, что к самым серьёзным чародействам он как раз и готовился "40-дневным постом, в течение которого вкушал лишь воду и жёлуди".

Так что пост — это лишь очищение "сосуда души". А что туда вольётся после такой очистки, зависит уже от человека. И если второе, "молитвенное крыло" у него слаборазвито — то вместо духовного взлёта может получиться очень болезненное падение.

Недаром первую седмицу Великого Поста Церковь даже в приходских храмах проводит интенсивные богослужения — утром и вечером. И тому, кто собирается сколь-нибудь строго поститься — очень желательно поучаствовать в них хотя бы небольшое время. Тогда в "очищенный сосуд души" будет вливаться божественная благодать. В противном случае, наоборот, могут появиться нехорошие помыслы — от фарисейской гордыни ("я ведь пощусь — не то, что эти безбожники"!) до банального раздражения и просто усталости.

Яйцо духовному росту не помеха

А что касается перечисленных в начале статьи уставных требований — стоит уточнить, что эти требования содержатся в конкретном Уставе Лавры св. Саввы Освящённого, располагавшейся в середине первого тысячелетия н. э. близ Иерусалима. Туда и обычных людей, "с улицы", как правило, не принимали — и даже далеко не всех монахов из других монастырей. Потому что подвиги, взятые на себя насельниками этого авторитетнейшего в православном мире монастыря, были для большинства просто неподъёмными.

Русь вплоть до начала XV века жила по другому Уставу — Студийского монастыря в Константинополе. Отличавшегося куда менее строгими требованиями к посту.

Во всяком случае, ещё в XI веке ("золотом веке древнерусского монашества"!) один из его признанных "отцов", преподобный Феодосий Печерский, так писал правившему тогда князю Изяславу, сыну Ярослава Мудрого:

"Ещё ты спрашивал, благородный княже, добро ли то, если кто заречётся не есть мяса в среду и пяток. Добро и очень полезно. И этому не я научаю, но святые и божественные апостолы так законоположили: всяк християнин да постится в среду и пяток, бельцы — от мяса, а чернецы — от молочного".

Как видим, великий подвижник говорит о запрете мирянам кушать в среду и пятницу (требования к которым вполне сравнимы с великопостными) лишь мясо — но не молочное, а монахам — лишь молоко, но не рыбу. О яйцах, кстати, в этом отрывке вообще не упоминается…

Разумеется, это не означает, что сам св. Феодосий кушал в пост ту же рыбу. Киево-Печерский Патерик сообщает о том, что преподобный (как и большинство других насельников Лавры) нередко в пост пищи вообще не вкушал! Но это был его добровольный выбор — который потому и стал именно подвигом, а не "выполнением уставного требования".

Так постились на Руси вплоть до занятия митрополичьего престола в Москве в конце XIV века болгарином свт. Киприаном — видимо, решившим, что прежний Устав для русичей слишком мягок, требуется введение Устава Иерусалимского. Что делать, автор этого Устава, прп. Савва Освящённый, уже давно отошёл к Богу и не мог выразить своё мнение по поводу того, что он не считал такие ограничения желательными даже для многих монахов, а на Руси их предписали даже мирянам…

В общем, будем, как и поётся в великопостных службах, "поститься постом приятным, угодным Богу". Вспоминая при этом, в частности, слова свт. Иннокентия Херсонского:

"Тот пост неугоден Богу, когда мы не вкушаем обыкновенной, а может быть, и никакой пищи; но своим гневом и строптивостью изъедаем душу и тело своих ближних. Тот пост не благоприятен Господу, когда мы по внешности как будто смиряем себя и говорим, что мы первые из грешников, но внутренне, не зная меры своим мнимым достоинствам, ставим себя в мыслях выше всех. Тот пост неприятен и неугоден Господу, когда мы боимся поднести к устам своим чашу горячей воды, но не боимся, что из этих уст продолжают по-прежнему выходить, как дым из печи, слова праздные и гнилые, насмешки горькие, намёки, полные соблазна и заразы душевной".

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