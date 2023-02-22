Невролог Белаш назвал сепсис причиной второго инсульта у спортсмена Костомарова

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров уже два месяца борется за жизнь. Он перенёс инсульт, который вызвал закупорку сосудов в мозге. О том, к каким последствиям может привести это состояние, рассказал врач-невролог Владимир Белаш в беседе с "Вечерней Москвой".

"Закупорку сосудов в головном мозге мог спровоцировать именно сепсис, который является воспалением и тяжёлой реакцией на инфекционные процессы. Он сопровождается целым рядом синдромов, в том числе повышенной свёртываемостью крови. За счёт этого образуются тромбы, они могут закупоривать разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы, которые и приводят к инсульту", — объяснил специалист.

К таким осложнениям привело тяжёлое состояние спортсмена.

Дальнейшее здоровье фигуриста зависит от места нахождения очага ишемии. Врач пояснил, что часто инсульт не затрагивает важные центры. В этом случае для человека не бывает грубых последствий.

В ситуации с Костомаровым возможен как благоприятный прогноз с сохранением жизни, так и летальный исход.

"Бывает так, что инсульт случается размером с булавочную головку, но при этом в месте важных центров. Из-за этого человек получает грубый неврологический дефект на всю жизнь, в том числе в виде паралича или пареза", — рассказал Белаш.

Ранее сообщалось, что Костомарова нельзя было отправлять на лечение в Германию.

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