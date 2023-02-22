Доктор Воробьев заявил, что Костомарова нельзя было отправлять на лечение в Германию

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии. Профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук Павел Воробьёв объяснил, почему олимпийский чемпион не был отправлен на лечение за границу, в частности, в Германию.

Мнение о том, что в ФРГ врачи лучше российских, является стереотипом, сказал он в беседе с изданием Woman.ru. Эксперт привёл в пример опыт своих пациентов, которым становилось хуже после отправки за границу.

Он отметил, что состояние Костомарова не позволяло его транспортировать в другую страну. Спортсмен был сразу подключен к ИВЛ и ЭКМО и не мог дышать. Это говорит о том, что организм фигуриста без сторонней помощи не справляется. При помещении в экстремальные условия ему может грозить смерть.

"Организм был на грани. А в самолёте резко падает кислородное давление, мы все это знаем", — пояснил доктор.

Напоминаем, немецкие медики обсуждали протоколы лечения вместе со специалистами из России.

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