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Аллерголог Громадина: давать детям низкие дозы жаропонижающих может быть опасно

1:42
Здоровье

Если родители применяют жаропонижающие таблетки для лечения детей, делать это нужно правильно. И ни в коем случае не следует занижать дозу.

Аллерголог Громадина: давать детям низкие дозы жаропонижающих может быть опасно

Некоторым родителям кажется, что если у ребёнка не очень высокая температура, а жаропонижающие таблетки всё-таки назначены, то перегружать его организм не следует. И такому малышу дают не целую таблетку, а только половину. Однако в реальности это приведёт к обратному эффекту и может ухудшить состояние здоровья ребёнка, продлив период болезни. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Громадина.

"Эффективная и безопасная доза препаратов на основе парацетамола составляет 15 мг на каждый кг веса ребёнка, а на основе ибупрофена — 10 мг на кг, — объясняет эксперт изданию Газета.Ru. — Рассчитанная врачом на основе этих формул доза в мг пересчитывается в мл, если используется жидкая форма, исходя из концентрации для конкретного препарата. И только в таких количествах препараты достигают необходимой концентрации в крови ребёнка в течение достаточно быстрого времени (от 20 до 60 минут) и оказывают желаемое жаропонижающее действие, которое длится не менее четырех-шести часов".

Она подчёркивает, что неадекватно низкие дозы жаропонижающих препаратов не обеспечивают нужный эффект, либо он бывает кратковременным. В результате, требуется больше времени для этих препаратов и для снижения температуры, а ребёнок болеет более продолжительный период времени, что уже само по себе довольно опасно.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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